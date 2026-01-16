Matteo Lee rinascita a Masterchef | dal ‘trio della discoteca’ al nuovo look | Faccio il ballo del robottino

Matteo Lee, noto per la sua partecipazione a Masterchef, ha recentemente rinnovato il proprio aspetto e stile. Dopo aver fatto parte del gruppo chiamato il ‘trio della discoteca’, ora si presenta con un nuovo look e un’inedita passione per il ballo del robottino. La sua evoluzione personale e professionale rappresenta un esempio di rinascita e di continua ricerca di sé.

Bologna, 16 gennaio 2026 – E' ormai ufficialmente entrato nel 'trio della discoteca' assieme ai compagni di gara Matteo e Niccolò. E sfoggia sempre più sorrisi e nuovi look, come la tuta rosso acceso, pure coordinato con il fiocco a raccogliere i lunghi capelli. E anche se non è stato impeccabile in tutte le prove dell'ultima puntata, il bolognese Matteo Lee sta vivendo, almeno così trapela attraverso lo schermo, una bella rinascita. "Sto cercando di farmi conoscere dai giudici – ha detto davanti alle telecamere – e mi viene più naturale del previsto". Una cosa che salta all'occhio, considerando che il giovane aspirante Masterchef è entrato in trasmissione rivelando di non uscire di casa da dieci anni, se non per lunghe camminate notturne con i familiari.

