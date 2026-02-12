Incidente su strada Teverina a Viterbo morto l' uomo nell' auto cappottata | FOTO

Questa mattina, un grave incidente si è verificato sulla strada Teverina a Viterbo. Un'auto si è cappottata e, nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo di 69 anni a bordo dell’auto è morto. I paramedici hanno cercato di rianimarlo più volte, ma le sue condizioni erano troppo gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi e il traffico è andato in tilt.

Non ce l'ha fatta una delle persone rimaste coinvolte nel grave scontro tra tre macchine: le sue condizioni erano disperate. Aveva 69 anni È morto l'uomo di 69 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente su strada Teverina a Viterbo. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo a lungo, anche più volte, ma le sue condizioni erano disperate e alla fine non ce l'ha fatta. L'uomo era a bordo dell'Audi nera che si è cappottata dopo il brutto scontro che ha coinvolto tre macchine. L'impatto è avvenuto intorno alle 16 del 12 febbraio nei pressi del chilometro 2, all'altezza dell'azienda Ronchini.

