Mascotte olimpiche superata i ragazzi di Taverna alla cerimonia di chiusura | accolto l’appello di Giusi Princi

Giusi Princi ha annunciato che i ragazzi di Taverna, creatori delle mascotte Tina e Milo, parteciperanno alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha deciso di accogliere il suo appello e di coinvolgere gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Taverna. Domenica 22 febbraio, i giovani designer saranno presenti all’Arena di Verona per assistere alla conclusione dell'evento olimpico.

«La Fondazione Milano Cortina 2026 ha accolto il mio appello: i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Taverna, autori delle mascotte Tina e Milo, saranno presenti domenica 22 febbraio alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, all’Arena di Verona». Ad annunciarlo, sui suoi canali social, è l’europarlamentare calabrese Giusi Princi. Un appuntamento di grande rilievo, che vedrà la partecipazione delle massime istituzioni, di atleti, artisti e protagonisti della cultura e dello spettacolo, sotto lo sguardo di milioni di persone collegate da tutto il mondo. L’intervento dell’europarlamentare In qualità di componente della Commissione per la Cultura e l’Istruzione del Parlamento europeo, l’onorevole Princi nei giorni scorsi aveva inviato una lettera al CONI e alla Fondazione Milano Cortina 2026, chiedendo che agli studenti fosse riconosciuto uno spazio ufficiale durante la cerimonia di chiusura, dopo l’assenza di un momento dedicato nella cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Tina e Milo, le mascotte di Milano Cortina: la gioia dei tifosi e i peluche subito sold out

