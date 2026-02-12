Maschere e articoli di Carnevale non conformi | 250 prodotti sequestrati in un negozio cinese

Durante i controlli di routine, la guardia di finanza ha scoperto e sequestrato 250 articoli di Carnevale non conformi in un negozio cinese. La merce, tra maschere e altri accessori, non rispettava le norme di sicurezza e qualità. Le forze dell’ordine hanno agito per proteggere i consumatori e garantire che i prodotti in vendita siano sicuri.

Proprio qui i finanzieri hanno sequestrato oltre 250 articoli carnevaleschi, tra maschere, decorazioni, giochi e oggettistica di vario genere. Dalle verifiche effettuate, il materiale è risultato non conforme alle normative in quanto prodotto al di fuori dell'Unione europea e messo in vendita senza nessuna informazione su nome, ragione sociale, marchio e sede legale dell'importatore e del produttore. Queste comunicazioni sono invece previste dalla legge per evitare la commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi e privi dei requisiti minimi di sicurezza. Il titolare dell'esercizio è stato colpito da una sanzione per l'importo massimo di 26mila euro e segnalato all'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Latinatoday.it

