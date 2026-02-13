Mascali flagellata dal vento | scuole chiuse e disagi alla viabilità

Mascali è rimasta sotto assalto delle forti raffiche di vento che da ieri investono il territorio etneo, portando alla chiusura delle scuole e a gravi disagi alla viabilità. L’ordinanza urgente del sindaco è arrivata dopo che le raffiche hanno causato alberi caduti sulla strada e problemi strutturali negli edifici scolastici, creando situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Un dettaglio che distingue questa giornata dalle altre è la presenza di alcune linee elettriche danneggiate, che hanno causato blackout in diverse zone del comune.

Ordinanza urgente del sindaco. Le forti raffiche che da ieri stanno investendo il territorio etneo hanno provocato gravi disagi alla circolazione e situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità anche nel comune di Mascali. Di fronte all'emergenza, il sindaco Luigi Messina ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e la sospensione completa del servizio di trasporto scolastico, al fine di evitare rischi durante gli spostamenti degli scuolabus. Danni a strade e infrastrutture. Il vento ha colpito con forza infrastrutture e patrimonio arboreo del territorio jonico.

Il forte vento ha danneggiato diverse strutture a Mascali, portando alla chiusura delle scuole e alla sospensione delle attività didattiche, dopo che le raffiche di ieri hanno abbattuto alberi e fatto crollare segnali stradali, creando pericolo per i cittadini.

