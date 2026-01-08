Neve a Siena scatta l’ordinanza del sindaco | scuole di ogni ordine e grado chiuse oggi 8 gennaio per ghiaccio e disagi alla viabilità

A causa delle recenti nevicate e delle condizioni di ghiaccio, il sindaco di Siena ha emesso un’ordinanza di chiusura per tutte le scuole di ogni ordine e grado, inclusi i centri diurni, in data 8 gennaio. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e degli utenti, considerando le difficoltà alla viabilità e le problematiche di trasporto causate dalle condizioni meteorologiche.

A causa delle precipitazioni nevose e del ghiaccio che hanno bloccato alcuni autobus, il sindaco di Siena ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole e dei centri diurni. Sono al lavoro quaranta operatori con mezzi spargisale per ripristinare la viabilità, mentre è stata attivata la sala operativa della Protezione Civile per gestire le segnalazioni.

Neve: chiuso tratto della superstrada Firenze - Siena, forti disagi e code anche sull'Autostrada A1 Firenze, tra i km 12 e 14, e sulla Faentina. Le autorità suggeriscono la massima prudenza alla guida Tutto il traffico è deviato sulla viabilità alternativa, fortissimi d - facebook.com facebook

Neve: chiuso tratto della superstrada Firenze - Siena, forti disagi e code anche sull'Autostrada A1 x.com

