Lo spaccio è un affare di famiglia | zio e nipote arrestati nel Napoletano

Nel Napoletano, lo spaccio di droga coinvolge una famiglia, con arresti a Cercola. I carabinieri hanno fermato uno zio e un nipote, trovati in possesso di circa 60 grammi di cocaina. L’operazione evidenzia come il traffico di sostanze stupefacenti possa coinvolgere anche legami familiari, sottolineando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità per contrastare il fenomeno.

