Martina Miliddi ha ricominciato da capo dopo Amici | Affari Tuoi? Mi ha voluta Stefano

Martina Miliddi ha deciso di ripartire da zero dopo l’esperienza ad Amici, motivata dalla proposta di Stefano De Martino di partecipare a Affari Tuoi. La ballerina ha raccontato di aver accettato perché voleva cambiare strada e mettersi in gioco in un contesto diverso. La sua presenza nel programma di Rai Uno le ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico, che apprezza la sua energia e determinazione. Martina ha anche svelato di aver mantenuto un buon rapporto con De Martino, il conduttore che l’ha chiamata per questa nuova sfida.

Le rivelazioni di Martina Miliddi su Amici e Affari Tuoi, cosa ha detto su Stefano De Martino. Martina Miliddi sta ottenendo non poca visibilità da quando è approdata ad Affari Tuoi, i telespettatori stanno apprezzando molto il suo ruolo di ballerina nel programma condotto su Rai Uno da Stefano De Martino. Martina Miliddi ad Affari Tuoi (Screen Raiplay) In merito alla nuova esperienza televisiva che sta vivendo, intervistata da Fanpage, ha rivelato: “ Stefano mi ha chiamata personalmente per propormi questa meravigliosa avventura. Fa ridere, perché mi trovavo dall’altra parte del mondo, alle Seychelles.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Approfondimenti su martina miliddi

Martina Miliddi, ex concorrente di Amici, racconta a Fanpage.

Martina Miliddi, nota per la sua partecipazione ad Amici, ha annunciato che Stefano De Martino l’ha scelta senza fare un provino per Affari Tuoi, evento che ha sorpreso molti fan.

Martina Miliddi, la ballerina di ‘Affari tuoi’ - Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Ultime notizie su martina miliddi

Martina Miliddi: È stato Stefano De Martino a volermi ad Affari Tuoi. Dopo Amici ho dovuto ricominciare da zeroLeggi come Martina Miliddi è passata da ballerina a celebre personaggio televisivo grazie a Affari Tuoi e Stefano De Martino. mondotv24.it

Martina Miliddi, l’ha voluta Stefano De Martino ad Affari Tuoi: Dopo Amici non avevo credibilitàMartina Miliddi ha dimostrato un notevole talento ad Amici 20, ha poi vissuto altre esperienze sul piccolo schermo nei panni di ballerina e da poche ... ilsipontino.net

«Non avevo la credibilità di tutti, ho dovuto quasi riniziare da capo. » Martina Miliddi non si nasconde e racconta tutto senza giri di parole. Dopo Amici, la sua vita non è andata subito come sperava: per mesi, niente lavoro nel mondo della danza e la sensazion - facebook.com facebook

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2. #AffariTuoi #MartinaMiliddi #Rai1 #PrimaSerata #Danza #Amici x.com