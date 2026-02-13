Martina Miliddi di Affari Tuoi | Dopo Amici senza lavoro per un anno De Martino un gentiluomo mi ha voluta lui

Martina Miliddi, ex concorrente di Amici, racconta a Fanpage.it di aver passato un anno senza lavoro dopo il suo passaggio nel talent show. La ballerina spiega di aver vissuto un periodo di totale stallo, senza credibilità nel settore, e di aver dovuto ricominciare da zero. Ricorda anche il momento in cui Stefano De Martino, suo mentore e collega, l’ha chiamata per offrirle una chance a Affari Tuoi, un gesto che considera “un gentiluomo” e che le ha dato una svolta, dopo aver preso il primo volo dall’altra parte del mondo per incontrarlo.

Martina Miliddi di Affari Tuoi si racconta a Fanpage.it. Dalla risalita dopo un anno di stallo dopo Amici: "Non avevo credibilità, sono ripartita da zero", al legame speciale con Stefano De Martino: "Quando mi ha chiamata ero dall'altra parte del mondo, ho preso il primo volo". Ecco chi è davvero la ragazza dietro il "pacco Ballerina".🔗 Leggi su Fanpage.it

Un momento imbarazzante si è vissuto oggi in studio ad Affari Tuoi.

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, ha recentemente partecipato a “Affari Tuoi”, affiancando Stefano De Martino nel celebre gioco dei pacchi.

Contenuti correlati

Martina Miliddi fa esplodere Affari Tuoi: dal palco di Amici ai pacchi di De Martino

Argomenti discussi: Da Amici al film di Checco Zalone: chi è Martina Miliddi, ballerina e nuovo volto di Affari Tuoi; Chi è Martina Miliddi, la ballerina di Affari tuoi; Affari tuoi, la ballerina Martina Miliddi: Devo tutto ad Amici a Maria De Filippi. De Martino? Sono innamorata di Simone; Martina Miliddi, l’amore, il desiderio di un figlio e la ferita mai rimarginata: Mio padre è sempre con me.

Gaffe di Lupo con Martina Miliddi ad Affari Tuoi: È un pacco bollente, De Martino interviene e si scusaMomento di imbarazzo in studio ad Affari Tuoi, quando una battuta di Lupo si è trasformata in una gaffe nei confronti di Martina Miliddi, che ha costretto ... fanpage.it

Affari tuoi, De Martino abbraccia Martina, poi la gaffe imbarazzante sul pacco bollente. E arrivano le scuseNuova divertente puntata di Affari tuoi in onda il 10 febbraio. Gioca Antonio, che porta a casa 35mila euro. De Martino e Martina Miliddi molto vicini ... libero.it

Vi sta piacendo Martina Miliddi - facebook.com facebook

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Martina Miliddi è arrivata in prima serata su Rai1, portando ancora una volta la sua danza in tv, dopo Amici e Viva Rai2. #AffariTuoi #MartinaMiliddi #Rai1 #PrimaSerata #Danza #Amici x.com