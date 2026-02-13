marteen de roon in visita a casa olanda per le olimpiadi milano cortina 2026

Marteen de Roon ha visitato Casa Olanda a Milano, portando il suo entusiasmo in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La sua presenza ha attirato molti tifosi e appassionati, desiderosi di scattare foto e ricevere autografi, rafforzando il legame tra lo sport e la comunità olandese presente in città.

In un contesto di celebrazioni olimpiche che intrecciano elementi sportivi e identità nazionale, si è distinto un momento significativo legato a Casa Olanda: la visita di una figura di rilievo del calcio italiano, inserita in una cornice che collega Bergamo, l’Italia e il progetto Milano Cortina 2026. L’evento ha evidenziato un legame forte tra passato e presente, tra tradizione sportiva e dinamismo internazionale, offrendo una lettura chiara del valore strategico di tali iniziative. La giornata del 12 febbraio ha visto Marten De Roon accolto come ospite d’onore nel NL House, simbolo della relazione tra l’identità olandese e l’esperienza maturata in Italia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marten De Roon ha visitato Casa Olanda a Milano il 12 febbraio, attirando l’attenzione con il suo racconto sulla visita e la sua passione per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

Marten De Roon ospite speciale a Casa Olanda: il racconto della visita del calciatore nerazzurro per Milano Cortina 2026La presenza di Marten de Roon a Casa Olanda, nel cuore delle iniziative dei Paesi Bassi per Milano Cortina 2026, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata del 12 febbraio. Il ... calcionews24.com

De Roon: Bergamo è casaMarten de Roon e il legame con Bergamo: La città mi ha accolto, le mie figlie dicono: torniamo a casa, a Bergamo. calcioatalanta.it

