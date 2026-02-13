Margiela | da New York una vendita non-asta sfida il lusso e il mercato con capi in sacchetti di plastica

Maison Margiela a New York lancia una vendita “non-asta” che sfida il mercato del lusso, offrendo capi realizzati in sacchetti di plastica riciclata, un gesto che mette in discussione le logiche tradizionali del settore.

Maison Margiela: il vintage sotto i riflettori tra New York, aste e sacchetti di plastica. New York è il palcoscenico di un’inedita operazione nel mondo del vintage di lusso. Il celebre negozio Byronesque ha annunciato la vendita di una collezione eccezionale di capi d’archivio Maison Margiela, dal 1989 al 2009, attraverso un evento dal nome eloquente: “NOT AN AUCTION”. L’iniziativa, in corso dal 13 al 15 febbraio presso Assembly New York “Next Door”, mira a scuotere le dinamiche del mercato e a stimolare una riflessione sul valore del passato, proponendo una provocatoria modalità di vendita: i capi saranno offerti in sacchetti di plastica.🔗 Leggi su Ameve.eu

