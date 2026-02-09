L’Italia si riprende l’Ecce Homo di Antonello da Messina | il dipinto ritirato dall’asta da 15 milioni di dollari a New York

L’Italia ha ottenuto il ritorno dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, che era stato ritirato dall’asta a New York. Il quadro, valutato circa 15 milioni di dollari, era stato messo sotto chiave dopo che si era temuto per la sua vendita. Ora, il dipinto torna nel nostro paese, consentendo agli esperti di dedicarsi a studi e restauro. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che hanno seguito passo dopo passo la trattativa per evitare che l’opera lasciasse l’Italia.

Un piccolo dipinto del Rinascimento italiano ha scatenato una vera e propria corsa contro il tempo nel mondo dell'arte. L'Ecce Homo di Antonello da Messina, un'opera minuscola ma straordinaria, avrebbe dovuto essere venduta da Sotheby's a New York il 5 febbraio con un valore stimato tra 10 e 15 milioni di dollari. Invece, all'ultimo momento, è stato ritirato dalla vendita. Il motivo? Secondo indiscrezioni circolate sui social, lo Stato italiano l'avrebbe acquistato privatamente, impedendo che finisse in mani straniere. La notizia è stata diffusa per prima dalla Fondazione Federico Zeri di Bologna attraverso un post su Facebook.

