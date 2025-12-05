Abbigliamento griffato ma falso in vendita sul mercato la Finanza sequestra 1800 capi
Nella mattina di mercoledì 3 dicembre 2025, nell’ambito dei rituali controlli al contrasto dei traffici illeciti, della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, la Guardia di Finanza di Piacenza, in collaborazione con gli agenti della Polizia locale, ha posto sotto sequestro circa 1.800 capi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
