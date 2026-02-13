Marco Liorni | età moglie e figli laurea prestigiosa dove vive Tutto sul conduttore de L’Eredità

Marco Liorni, nato il 6 agosto 1964, si prepara a festeggiare i suoi 60 anni, dopo aver trascorso decenni davanti alle telecamere. La sua carriera è iniziata negli anni '80, e oggi è uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, grazie soprattutto alla conduzione de L’Eredità. Liorni vive a Roma con la moglie e i figli, e si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza, una laurea prestigiosa che ha sempre portato con sé, anche se ha scelto di seguire la strada del giornalismo e della televisione. La sua casa, situata nel cuore della capitale, è

DALLA CASA AGLI STUDI, TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE SULLO STORICO VOLTO TV . Il prossimo 6 agosto Marco Liorni compirà 60 anni, storico conduttore televisivo, vanta una lunga carriera nel piccolo schermo fatta di successi e tante soddisfazioni. Il prossimo 20 e 21 febbraio arriverà in prima serata su Rai 1 con L'Eredità-Sfida tra giganti, una versione inedita del game show creata proprio per celebrare i 20 anni della Ghigliottina, gioco simbolo del programma. Liorni è uno dei volti televisivi più amato, in tanti lo ricorderanno sicuramente come inviato del primo Grande Fratello, ruolo che gli ha dato una grande notorietà.