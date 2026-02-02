Calciomercato Napoli Ambrosino lascia gli azzurri | il comunicato ufficiale

Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli. L’attaccante di Procida si è appena trasferito in Serie B con un prestito temporaneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club azzurro, che punta a far crescere il giocatore in un campionato più adatto alla sua giovane età.

Giuseppe Ambrosino lascia ufficialmente il Napoli. L'attaccante procidano si trasferisce in Serie B a titolo temporaneo. Il classe 2003 giocherà con la maglia del Modena, che ha diffuso un comunicato sull'arrivo del giocatore: “Il Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Ssc Napoli le prestazioni sportive di Giuseppe Ambrosino. Classe 2003, nato a Procida, cresce nel settore giovanile del Napoli, completando tutto il percorso fino alla Primavera. Nella stagione 202122 si mette in grande evidenza vincendo la classifica marcatori del campionato con 20 reti. L’annata successiva vive la prima esperienza tra i professionisti in Serie B, indossando le maglie di Como e Cittadella.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Calciomercato Napoli

L’attaccante Lucca lascia il Napoli e si trasferisce al Nottingham Forest, in Premier League.

Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione temporanea del centrocampista Giuseppe De Martino alla Gelbison, club di Serie D, fino al termine della stagione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Calciomercato Napoli

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, ore decisive per Alisson Santos in azzurro. Marianucci e Ambrosino salutano; Calciomercato Napoli, Manna: Juanlu Sanchez ci piace. Ambrosino e Marianucci? Ci sono tante dinamiche; Ambrosino lascia il Napoli, c’è l’accordo con un club di Serie B: la formula; Il Mattino - Tensione Napoli, Conte mette fuori rosa Ambrosino e Marianucci.

Ambrosino torna in Serie B: annunciata la cessione in prestito al ModenaGiuseppe Ambrosino torna in Serie B. L'attaccante del Napoli, dopo sei mesi con poco spazio alle dipendenze di Antonio Conte, trascorrerà la seconda metà di stagione al ... tuttonapoli.net

Napoli, Ambrosino sta facendo le visite mediche con la sua nuova squadraGiuseppe Ambrosino Di Bruttopilo sta per lasciare il Napoli. L'attaccante classe 2003 proseguirà la stagione altrove, dopo le tante trattative che hanno visti protagonisti i suoi agenti nel tentativo ... msn.com

Calciomercato Napoli, Alisson Santos in arrivo: scambio di documenti in corso. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport esperto di mercato, che ha annunciato le ultimissime news sul Napoli sui propri profili social: “I Napoli e lo Sporting Lisbona st facebook

Calciomercato in diretta: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos x.com