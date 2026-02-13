Ristoranti chiude Sustànza lo chef Ambrosino | Il 28 febbraio l' ultimo servizio

Il ristorante Sustànza, nel cuore della Galleria Principe di Napoli, chiuderà definitivamente il 28 febbraio, come annunciato dallo chef Marco Ambrosino, che spiega che la decisione deriva dai problemi economici causati dalla crisi e dalla diminuzione delle prenotazioni negli ultimi mesi.

Era diventato in poco tempo un punto di riferimento per l'offerta culinaria innovativa in città. Sotto accusa i lavori della Galleria Principe di Napoli ridotta ad un cantiere Il ristorante Sustànza, situato nella Galleria Principe di Napoli, ha annunciato, tramite lo chef Marco Ambrosino, che il 28 febbraio ci sarà l'ultimo servizio prima della chiusura. Inaugurato nel 2023 negli spazi di ScottoJonno era diventato un locale visionario, molto ricercato nella sua offerta culinaria. Lo chef nato a Procida era riuscito in poco tempo a portare Sustànza nella elite dei ristoranti partenopei, ad un passo dalla stella Michelin.🔗 Leggi su Napolitoday.it

