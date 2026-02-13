Maradona – Lo Spettacolo debutta a Napoli | al Teatro Palapartenope dal 3 ottobre 2026

Napoli, il Teatro Palapartenope, si riempie di attesa per il debutto di “Maradona – Lo Spettacolo”, in programma dal 3 ottobre 2026, che promette di rivivere le emozioni e le passioni legate al Pibe de Oro attraverso una scenografia innovativa e un cast di attori locali.

Napoli si prepara ad accogliere un evento teatrale di grande impatto emotivo e visivo. Dal 3 ottobre 2026, al Teatro Palapartenope, debutta “Maradona – Lo Spettacolo”, un’opera potente e contemporanea dedicata a Diego Armando Maradona, capace di attraversare il mito per arrivare dritta alla sua umanità. In scena trenta artisti tra attori, ballerini, acrobati e cantanti: un ensemble corale che dà vita a un racconto intenso, costruito su una drammaturgia emozionante, coreografie spettacolari e scenografie monumentali. Non un musical, ma uno spettacolo teatrale senza precedenti, con un linguaggio contemporaneo e cinematografico che unisce epicità e intimità, potenza visiva e profondità emotiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

