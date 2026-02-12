Mara Sattei torna a Sanremo da cantautrice | Vi mostro chi sono davvero

Mara Sattei torna sul palco di Sanremo con un nuovo progetto e una versione più autentica di sé stessa. La cantautrice, che si presenta con il nome d’arte, ha scelto di condividere il suo vero volto e le sue emozioni attraverso il brano “Le cose che non sai di me”. Durante l’intervista a Soundcheck, ha parlato della sua crescita artistica e di come il nuovo album “Che me ne faccio del tempo” rifletta il suo percorso personale. Da stanotte disponibile in digitale, il disco include collaborazioni con Noemi, Mecna e il fratello Davide, in arte Thas

“ La voce tua guarisce il mio disordine ” canta Mara Sattei, giù dal palco Sara Mattei, in quella dedica d’amore che è “ Le cose che non sai di me ”, il brano che la riporta a Sanremo e che racconta a Soundcheck, il format musicale presente sul sito web e sui social del nostro giornale, assieme al nuovo album “ Che me ne faccio del tempo ”, disponibile da stanotte in digitale (fra gli ospiti Noemi, Mecna, e il fratello Davide, meglio conosciuto come Thasup ) e dal 27 febbraio in supporto fisico con l’aggiunta, oltre che del motivo festivaliero, del duetto con Elisa “ Mi penserai ”, e di altri due inediti, “ Freddo dentro ” e “ Te ne vai ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

