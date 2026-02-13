Manutenzione della rete viaria | stanziati 440mila euro

L’amministrazione comunale di Campodarsego ha deciso di investire 440mila euro per intervenire sulle strade danneggiate del paese. La cifra, che sarà disponibile entro la fine del 2025, servirà a rifare l’asfalto di alcune vie e a migliorare la sicurezza stradale. In particolare, i lavori coinvolgeranno le arterie più usurate, dove i crepami e le buche rappresentano un rischio per gli automobilisti e i pedoni.

A Campodarsego l'obiettivo dell'intervento è migliorare le condizioni di sicurezza e di circolazione, intervenendo su tratti stradali che presentano evidenti segni di usura, dissesti e criticità strutturali L'amministrazione comunale di Campodarsego ha programmato un importante intervento di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale, stanziando 440mila euro, finanziati a fine2025, per lavori di asfaltatura e messa in sicurezza delle strade maggiormente ammalorate del territorio. L'obiettivo dell'intervento è migliorare le condizioni di sicurezza e di circolazione, intervenendo su tratti stradali che presentano evidenti segni di usura, dissesti e criticità strutturali, anche dovuti agli interventi di Enti terzi a seguito dei quali è stato spesso compromesso lo stato del manto stradale, e ripristinato solo in parte.