Poggibonsi e la sicurezza Ben 700 mila euro stanziati per manutenzione stradale

A Poggibonsi altri 700mila euro stanziati dall’amministrazione in materia di manutenzioni stradali. E’ l’esito delle variazioni di bilancio approvate nei giorni scorsi in Consiglio comunale. Spiega il vice sindaco Fabio Carrozzino: "Risorse che si aggiungono agli importi dello scorso anno, con i quali abbiamo raddoppiato l’investimento per la manutenzione stradale e che si sono trasformate in questo 2025 in lavori e cantieri. Il piano di asfaltature prosegue a conferma della nostra attenzione e del nostro impegno". Con la variazione del 2024 (+950.000 euro) sono stati eseguiti interventi diversi, dal completamento di via Senese alla sistemazione di una parte di via Montenero, di alcune strade delle aree industriali, di tratti di via Giosuè Carducci, di via delle Pancole e di via Montegrappa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi e la sicurezza. Ben 700 mila euro stanziati per manutenzione stradale

