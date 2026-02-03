Manchester City-Newcastle EFL Cup 04-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera il City si prepara a difendere il vantaggio di 2-0 conquistato all’andata contro il Newcastle nella semifinale di EFL Cup. Gli uomini di Guardiola partono favoriti, ma i Magpies sono pronti a provarci in trasferta. La partita si gioca alle 21:00, e sarà un’altra occasione per vedere se il Newcastle può ribaltare il risultato e passare alla finale.

Si riparte dalla vittoria per 2-0 del Manchester City nel match di andata che ovviamente ha indirizzato il discorso qualificazione a favore degli uomini di Guardiola lasciando al Newcastle il compito di provare a fare l'impresa in trasferta. Entrambi i club sono reduci da risultati poco soddisfacenti nel weekend di Premier League, con i Citizens.

