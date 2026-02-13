Fiorella, madre della snowboarder bronzo a Milano Cortina, spiega che il medico l’ha chiamata mentre era in auto, annunciandole che Michela era caduta. La donna descrive sua figlia come una ragazza coraggiosa, con un tatuaggio che simboleggia la sua forza e determinazione.

Mamma Fiorella ha i capelli rossi come il fuoco, chissà se è un caso: è lo stesso elemento che ha evocato Michela Moioli nella conferenza stampa ufficiale dopo aver vinto il bronzo olimpico, "sono come l'araba fenice, stavolta mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme ma sono tornata". Mamma Fiorella in famiglia è quella tosta, chissà se è un caso: la sorella di Michela, Serena, è identica al bronzo olimpico ma dice "no no, la Miki ha il carattere della mamma". Lo dice così, in un inconfondibile accento bergamasco: la Miki, la Sere, la mamma (eh, lì non si scherza, la mamma è la mamma da Aosta a Siracusa); poi c'è il Mauro, che è il marito di Serena, ci sono Aurora e Camilla che sono le nipotine di 7 e 5 anni e di professione fanno le mangiatrici di neve fresca appena caduta dal cielo, come tutti i bambini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mamma Fiorella racconta: "Ero in macchina e mi chiama il medico... Michela è caduta..."

La polizia ha arrestato una donna di fronte alla morte della sua bimba di due anni a Bordighera.

Sarah Silvestri racconta per la prima volta la sua esperienza con Valentino, che durante l’infanzia le ha offerto sostegno e protezione, contribuendo a finanziare studi e altri bisogni.

«Ho temuto di morire, ero allergica alla codeina», Emanuela Folliero si raccontaEmanuela Folliero racconta a Monica Setta nella puntata di domani di 'Storie al bivio', su Rai 2 alle 15.30, la frode sventata ai danni della mamma. «Mia madre Carla a 97 anni ha subito un tentativo ... ilmattino.it

Che bel regalo che me ga fatto la Sig.ra Ardea Greco ! Le meravigliose centraliniste della Grandi Motori ( mia mamma Lidia xe stada la prima impiegata della GM ...e la iera innamorada del suo lavor) Che bei ricordi. Notte a tutti! - facebook.com facebook