La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per il maltempo in Campania, a causa delle intense precipitazioni previste nelle prossime ore. La forte ondata di pioggia potrebbe provocare frane e allagamenti, creando disagi nelle strade e nelle zone più a rischio. La misura entra in vigore domani alle 6 del mattino e durerà fino alle prime ore di domenica, interessando quasi tutta la regione. Solo alcune aree, come l’Alta Irpinia e il Sannio, sono escluse dall’allerta. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Tempo di lettura: 3 minuti La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, alle 6 di domenica 15 febbraio, su tutta la Campania, ad esclusione delle sole zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Si prevedono forti temporali con alcune distinzioni in ordine al livello del rischio idrogeologico. Allerta meteo Arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). In queste zone i temporali saranno a vasta scala, diffusi e particolarmente intensi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltempo, scatta l’allerta arancione: rischio frane, allagamenti e disagi da domani

