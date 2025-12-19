Isola d’Elba allerta maltempo | strade impraticabili e rischio frane e allagamenti

L’Isola d’Elba si trova in allerta gialla a causa di un’intensa ondata di maltempo, con rischio di frane e allagamenti. Le condizioni meteo avverse hanno provocato molte criticità, con strade chiuse e situazioni di emergenza nei vari comuni. I sindaci hanno adottato misure di sicurezza per proteggere residenti e visitatori, mentre la popolazione è invitata alla massima prudenza.

© Lapresse.it - Isola d’Elba, allerta maltempo: strade impraticabili e rischio frane e allagamenti All’ Isola d’Elba è allerta gialla per il maltempo, per rischio frane e allagamenti. Nei vari comuni dell’isola si sono verificate varie criticità, strade chiuse e allagamenti hanno costretto i sindaci a prendere provvedimenti. Il Comune di Portoferraio ha avvisato la cittadinanza che la viabilità in uscita e in entrata è stata ripristinata. Su Facebook, il comune di Capoliveri ha diramato una nota per tutti i cittadini. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle abbondanti precipitazioni in corso, si invita la cittadinanza a????????? di casa?????????????????????? se non per situazioni di stretta necessità o emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Maltempo, scatta l’allerta meteo: bombe d’acqua, allagamenti e frane. Le regioni a rischio Leggi anche: Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maltempo in Sicilia, allerta gialla in gran parte dell’isola - Maltempo in Sicilia, allerta gialla in gran parte dell'isola. itacanotizie.it

