Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali codice arancione per parte del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta con validità fino alle 14. Il primo: si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia. Il secondo: si fa riferimento a “Incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua maggiori, generalmente contenuti all’interno dell’alveo e con possibili criticita’ causate dal transito dei deflussi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice arancione per parte del foggiano Protezione civile, previsioni meteo

