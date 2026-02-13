Maltempo esondati due fiumi nel cosentino Famiglie isolate
Due fiumi nel cosentino sono esondati a causa del maltempo, lasciando alcune famiglie isolate nelle loro case. Le forti piogge hanno causato l’allagamento di strade e terreni agricoli, rendendo difficile il passaggio di mezzi di soccorso.
Maltempo a Cosenza, esondati due fiumi: alcune famiglie isolate
Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.
Maltempo al Sud, famiglie isolate e due fiumi esondati in Calabria. Frana in Costiera Amalfitana
Il maltempo al Sud: famiglie isolate, fiumi in piena e una vittima in Costiera Amalfitana.
Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino. Famiglie isolate
