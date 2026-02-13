Maltempo al Sud famiglie isolate e due fiumi esondati in Calabria Frana in Costiera Amalfitana

Il maltempo al Sud: famiglie isolate, fiumi in piena e una vittima in Costiera Amalfitana. Il Sud Italia è stretto nella morsa di una tempesta che ha causato esondazioni, frane e gravi disagi in Calabria, Campania e Sicilia.

Il maltempo al Sud: famiglie isolate, fiumi in piena e una vittima in Costiera Amalfitana. Il Sud Italia è stretto nella morsa di una tempesta che ha causato esondazioni, frane e gravi disagi in Calabria, Campania e Sicilia. Una persona ha perso la vita nei pressi di Roma a causa di una frana, mentre migliaia di persone sono state evacuate o si trovano isolate a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’emergenza, in particolare in Calabria, richiede un intervento urgente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza delle comunità colpite. Calabria in ginocchio: esondazioni e famiglie evacuate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su costiera amalfitana

Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.

Due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati in provincia di Cosenza a causa delle piogge intense che hanno colpito la zona nelle ultime ore, provocando l’isolamento di alcune famiglie nelle zone più a rischio.

Ultime notizie su costiera amalfitana

Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta arancione in Calabria. Esondati due fiumi nel Cosentino; Maltempo, allerta gialla in sei regioni. Frana in Costiera amalfitana, voragine nel Viterbese; Meteo in Italia, arriva lo Scirocco: 20 gradi al sud, maltempo al centro-nord; Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul Tirreno.

Maltempo in Calabria: esonda il fiume Busento, alcune famiglie isolatePiogge torrenziali, venti forti, frane, alberi caduti e soprattutto due fiumi esondati: la Calabria è stata flagellata dal maltempo nelle ultime ore. Segnalate anche alcune famiglie isolate. youmedia.fanpage.it

Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino: famiglie isolate. Messina, pioggia e venti a 100 km/hAllerta maltempo arancione oggi in Calabria; gialla in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Scuole chiuse per precauzione ad Alghero. Ieri nel Sassarese tre ... leggo.it

Frana in Costiera Amalfitana: le immagini dei droni dei vigili del fuoco a Vietri sul Mare - facebook.com facebook