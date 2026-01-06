Maltempo esonda il fiume Aniene a Tor Cervara a Roma

A causa delle forti piogge, il fiume Aniene è esondato in più punti a Roma, con particolare impatto tra Ponte Mammolo e via di Tor Cervara. La situazione ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire le criticità e garantire la sicurezza dei residenti. L’evento evidenzia l’effetto del maltempo sulla rete idrica urbana e la necessità di monitoraggio continuo.

Le intense piogge hanno provocato l'esondazione dei canali del fiume Aniene in diversi punti della Capitale, in particolare tra Ponte Mammolo e via di Tor Cervara. L'acqua ha invaso ampie zone del IV Municipio, causando gravi disagi anche a Colli Aniene, dove una parte di via degli Alberini è finita sott'acqua e l'area degli orti risulta totalmente sommersa. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile, insieme a una ditta privata dotata di gommone. Numerose strade sono state interdette al traffico, mentre sulla Tiburtina i livelli restano critici. In vicolo Ponte Mammolo una famiglia, composta da una madre e due bambini, è stata evacuata.

