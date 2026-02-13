Maltempo allerta arancione | la sindaca di Latina attiva il Centro operativo comunale

La sindaca di Latina ha deciso di attivare il Centro operativo comunale dopo che la Regione Lazio ha emesso un’allerta arancione per maltempo. Questa decisione arriva in risposta alle previsioni di forti piogge e venti intensi che potrebbero causare disagi in città. La Protezione Civile ha segnalato temporali anche durante le ore notturne, aumentando la preoccupazione tra i residenti.

Il Coc sarà attivo dalle prime ore di sabato 14 febbraio per gestire eventuali emergenze. Diramata un'allerta arancione per piogge Un avviso di avverse condizioni meteorologiche è stato emesso dalla Regione Lazio per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, su tutto il Lazio. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il centro regionale funzionale ha effettuato una valutazione dei livelli di allerta e criticità idrogeologica arancione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

In risposta all’allerta arancione emessa dalla Regione Lazio, il Comune di Latina ha attivato il centro operativo comunale a partire da martedì 6 gennaio 2026.

