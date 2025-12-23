Allerta meteo arancione alla Vigilia | la Regione attiva il Centro operativo

Per mercoledì 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione di livello medio a causa dei livelli di piena dei fiumi. Le piogge continue degli ultimi giorni hanno infatti ingrossato i bacini idrici che attraversano tutto il territorio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Meteo in Liguria, allerta gialla prolungata su Centro e Levante. Dalle 12 di domenica arancione in tutta la regione Leggi anche: Maltempo, allerta arancione per temporali. A Empoli attivato il Centro Operativo Comunale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Che tempo farà a Natale e nelle feste? Pioggia, vento e calo delle temperature; Le previsioni meteo su Napoli e Campania: a Natale freddo, pioggia e neve sul Vesuvio; Vigilia di Natale con la neve in montagna; Vigilia di pioggia, schiarite a Natale e Santo Stefano. Ma il freddo arriva solo a fine anno. Scatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove - Nella giornata di mercoledì il codice giallo per rischio idrogeologico potrebbe diventare arancione su parte della regione. lanazione.it

Vigilia di pioggia e maltempo a Rimini, emessa allerte meteo “arancione” e “gialla” per vento e criticità costiera - La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e “gialla” ... chiamamicitta.it

Piogge intense, vigilia di Natale con allerta meteo arancio per la Romagna - Previste precipitazioni intense e persistenti, con possibili superamenti della soglia di allerta arancione nei corsi d'acqua ... ilnuovodiario.com

+++ ALLERTA METEO, L'AERONAUTICA MILITARE AVVERTE: "NATALE CON BURRASCA, NEVE E TEMPORALI IN 8 REGIONI" +++ x.com

Prorogata l’allerta meteo su Napoli e la Campania - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.