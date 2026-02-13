Il maltempo ha colpito duramente il sud Italia, causando isolamento di alcune famiglie e allagamenti in Calabria. La forte pioggia ha fatto esondare i fiumi nella regione, in particolare nel cosentino, dove le acque hanno travolto le zone circostanti. In Costiera Amalfitana, una frana ha bloccato alcune strade, creando ulteriori disagi. La situazione si è aggravata a causa delle conseguenze delle intense precipitazioni, che continuano a mettere in ginocchio molte località.

Una nuova ondata di maltempo si abbatte sulla Calabria e mette in ginocchio soprattutto il versante tirrenico. Esondazioni di fiumi, frane, strade chiuse e famiglie isolate stanno segnando ore difficili in diverse province, con particolare criticità nel Cosentino e nel Reggino. Si è aggravata una situazione già fragile dopo le precedenti perturbazioni. Nel territorio di Cosenza e nei comuni limitrofi l’emergenza è legata soprattutto ai corsi d’acqua. Il fiume Busento è esondato in località Molino Irto, al confine con Dipignano, invadendo le aree circostanti e danneggiando diverse auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo al sud: famiglie isolate e fiumi esondati in Calabria, frana in Costiera Amalfitana

Approfondimenti su costiera amalfitana

Il maltempo al Sud: famiglie isolate, fiumi in piena e una vittima in Costiera Amalfitana.

Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.

Ultime notizie su costiera amalfitana

Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta arancione in Calabria. Esondati due fiumi nel Cosentino; Maltempo, allerta gialla in sei regioni. Frana in Costiera amalfitana, voragine nel Viterbese; Maltempo, a Formello (Roma) un costone frana su una casa: un morto e 2 feriti. Cinque famiglie evacuate in Costiera Amalfitana. Scuole chiuse a Messina e Alghero; Meteo in Italia, arriva lo Scirocco: 20 gradi al sud, maltempo al centro-nord.

Crisi climatica, forte ondata di maltempo su Sicilia e Calabria: frane, esondazioni e famiglie isolateFiumi esondati, strade chiuse e raffiche di vento oltre 100 km/h stanno causando gravi danni nelle province di Messina, Palermo e Cosenza ... ilfattoquotidiano.it

Maltempo, esondati due fiumi nel cosentino: famiglie isolate. Messina, pioggia e venti a 100 km/hAllerta maltempo arancione oggi in Calabria; gialla in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Scuole chiuse per precauzione ad Alghero. Ieri nel Sassarese tre ... leggo.it

Frana in Costiera Amalfitana: le immagini dei droni dei vigili del fuoco a Vietri sul Mare - facebook.com facebook