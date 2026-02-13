Maltempo a Reggio e in Calabria sospesa o rimodulata la circolazione ferroviaria | i dettagli

A Reggio Calabria, le forti piogge e le raffiche di vento hanno causato la sospensione temporanea di alcuni treni regionali e Intercity, con le Ferrovie dello Stato che hanno deciso di rimodulare l’offerta per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Lo comunica Trenitalia. La decisione è stata adottata dopo il bollettino di allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale La decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario, in considerazione delle criticità previste lungo la linea tirrenica calabrese. Treni Regionali: per la giornata di oggi, venerdì 13 febbraio è previsto un programma straordinario dei treni Regionali, con possibili limitazioni, cancellazioni o variazioni di orario lungo la tratta interessata. I treni Intercity saranno instradati sul percorso alternativo via Mileto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A causa delle condizioni meteorologiche avverse in Calabria, la circolazione ferroviaria sulla linea jonica nel Reggino è attualmente sospesa.

Dopo il terremoto che questa mattina ha interessato la provincia di Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria, temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza, è stata ripristinata.

