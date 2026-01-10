Terremoto nel Reggino è stata riattivata la circolazione ferroviaria sospesa

Dopo il terremoto che questa mattina ha interessato la provincia di Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria, temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza, è stata ripristinata. La situazione sta tornando alla normalità, permettendo la ripresa dei servizi ferroviari nella zona. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza di residenti e viaggiatori.

