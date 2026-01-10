Terremoto nel Reggino è stata riattivata la circolazione ferroviaria sospesa
Dopo il terremoto che questa mattina ha interessato la provincia di Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria, temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza, è stata ripristinata. La situazione sta tornando alla normalità, permettendo la ripresa dei servizi ferroviari nella zona. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza di residenti e viaggiatori.
Sta tornando alla normalità la situazione nella provincia reggina dopo il terremoto di questa mattina e riprende anche la circolazione dei treni sospesa per motivi di cautela.Come informa Rfi, dalle ore 12.50 è stata riattivato il transito sulla linea Catanzaro-Melito tra Roccella e Melito. Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Terremoto nel Reggino, sospesa la circolazione ferroviaria tra Roccella e Melito
Leggi anche: Cavi elettrici caduti sui binari nel foggiano: circolazione ferroviaria sospesa nel pomeriggio Elenco dei treni gravati da ritardi
Terremoto di magnitudo 5.1sullo Jonio reggino. La scossa è stata avvertita in tutta la regione - 1, secondo dall'INGV è stato localizzato in mare, al largo della costa ionica ... tempostretto.it
Terremoto nel reggino, a Caulonia cadono tegole dal tetto di vecchie case disabitate: nessun ferito x.com
Dopo la scossa di terremoto nel reggino di questa mattina, le verifiche della Protezione Civile - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.