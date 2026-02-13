Maltempo a Reggio Calabria: il Lungomare, definito il “chilometro più bello d’Italia”, è stato completamente distrutto da una violenta mareggiata causata dal passaggio del Mega Ciclone Nils, una tempesta di origine atlantica che questa mattina ha investito il Tirreno con onde alte e intense raffiche di vento.

Un risveglio drammatico ha colpito il Sud Italia questa mattina, con la Calabria e la Sicilia flagellate dal passaggio del Mega Ciclone Nils, tempesta di origine atlantica che ha investito il Tirreno con una furia senza precedenti. La perturbazione arriva appena tre settimane dopo il ciclone Harry, confermando un periodo meteorologico eccezionalmente violento e segnando una delle più gravi emergenze atmosferiche degli ultimi anni nella regione. Secondo le prime rilevazioni, il vento ha raggiunto raffiche da uragano, con punte di 155 kmh registrate a Messina sul Monte Craparo, a 880 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Maltempo a Reggio Calabria, distrutto da una mareggiata il Lungomare: "Il chilometro più bello d'Italia"

Reggio Calabria e provincia sono nuovamente interessate da condizioni meteorologiche avverse.

Questa domenica a Reggio Calabria si sveglia sotto una pioggia battente e venti che soffiano forte.

Maltempo Reggio Calabria, le immagini del lungomare di Melito Porto Salvo distrutto dalle mareggiate

