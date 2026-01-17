Il maltempo non dà tregua a Reggio Calabria e provincia diramata una nuova allerta gialla

Reggio Calabria e provincia sono nuovamente interessate da condizioni meteorologiche avverse. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per domenica 18 gennaio, segnalando il persistere del maltempo che da giorni interessa l’area. È importante adottare le precauzioni necessarie e seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza di tutti.

Reggio Calabria e la sua provincia si preparano ad affrontare un'altra giornata difficile. Il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato per domenica 18 gennaio un nuovo bollettino di condizioni meteorologiche avverse segnalando il persistere dell'ondata di maltempo che da giorni sta colpendo il territorio. Il cielo, già cupo e minaccioso, si preannuncia ancora più carico di pioggia, con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente intense. La pioggia insistente e forti venti, che potranno raggiungere intensità da burrasca a tempesta con prevalente componente orientale, potrebbero provocare ulteriori disagi soprattutto lungo le coste, esposte al rischio di mareggiate.

