Maltempo in Emilia Romagna famiglie isolate | ancora soglia rossa per i fiumi

In Emilia Romagna atteso nelle prossime ore fino all’alba il passaggio dei colmi di piena nei fiumi romagnoli, i più interessati dall’ondata di maltempo di questi due giorni. In particolare, Senio, Santerno e Lamone stanno registrando livelli oltre soglia 3, sfiorata anche dal Montone. La situazione è in via di miglioramento per quanto riguarda l’Idice, nel Bolognese dove il colmo ha già raggiunto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

