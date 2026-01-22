Un malore improvviso ha colpito Angelo Soldà mentre si trovava sul marciapiede di Conegliano, dove si era recato a prendere il pane. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo si è accasciato e non è riuscito a rialzarsi. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti e studenti, lasciando una sensazione di tristezza e sorpresa.

CONEGLIANO - Un malore improvviso e la caduta sul marciapiede da dove non si è più rialzato. È morto così sotto gli occhi dei passanti e degli esercenti impegnati, di prima mattina, a rifornire le proprie attività per l'imminente apertura, Angelo Soldà, di 86 anni. Abitava in un appartamento di una palazzina in via Caronelli, in pieno centro storico. Il malore fatale lo ha colpito dopo aver percorso a piedi poche centinaia di metri, quando il pensionato aveva raggiunto la piccola rotonda della salita Marconi, all'imbocco con via XX Settembre. È accaduto dopo le 7.30. L'uomo, uscito di casa era sceso da via Caronelli, aveva passato il Maddogs e il ristorante a Casa De Giorgio, e raggiunto lo storico negozio di alimentari gestito da Fabio Val. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Angelo Soldà va a prendere il pane, si accascia sul marciapiede e muore stroncato da un malore in mezzo agli studenti che vanno a scuola

