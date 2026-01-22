Pierfrancesco Majorino si presenta come un candidato con un percorso politico articolato e ricco di esperienze. Nel corso degli anni, ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche locali e nazionali, affrontando diverse sfide e ruoli. La sua storia riflette un impegno costante nel mondo politico, caratterizzato da un approccio pragmatico e una volontà di contribuire al cambiamento. Un profilo che si distingue per la sua capacità di adattarsi e di rappresentare le diverse istanze della società.

Mentre in città le correnti esplodono e si dissolvono, lui diventa “l’unico che conta qualcosa nel Partito democratico”. È l’unico che ha una struttura radicata sul territorio. Ma c'è il problema della sinistra radicale (alla quale ha sempre strizzato l’occhio) che lo ha incluso definitivamente nella lista dei colpevoli della gestione Sala Politicamente Pierfrancesco Majorino è l’uomo dalle molte vite. Prima, giovane promessa (non per citare Arbasino.). Poi, l’assessore che gestisce l’emergenza siriani e riempie le piazze di marce. Infine, l’unica corrente vera del Pd. In modo solo apparentemente paradossale, Majorino fatica però a trasformare le sue molte vite in una candidatura a sindaco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Majorino, il candidato dalle molte vite alle prese con molti Pd

Leggi anche: Bignami inchioda Majorino: "I migranti? Quando c'era il Pd"

Napoli, rimpasto al Comune e congresso Pd, partite legate. Il segretario non sarà candidato alle Politiche né assessoreA Napoli, il recente congresso del Pd e il rimpasto al Comune sono strettamente collegati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L'assessore al bilancio Emmanuel Conte potrebbe candidarsi alle primarie. Ma Sala frena; Milano ti ascolto: sfilano i papabili sindaci, ospiti dell’europarlamentare Pd Pierfrancesco Maran; Candidati sindaci a Milano: per ora è l'anarchia più assoluta. E la città? Resta a guardare...

Majorino candidato sindaco? «Per ora sono un militante innamorato di Milano. Dobbiamo essere radicali come Mamdani a New York»«Elezioni primarie entro il 2026, coalizione ampia, programma più radicale». Anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale e componente della segreteria nazionale del partito ... milano.corriere.it

Da Calabresi a Majorino, il Pd apre oggi l'X-FactorChissà se piazzeranno un applausometro in sala per misurare l'X-Factor dei papabili in pista per il dopo Sala, da Mario Calabresi a Pierfrancesco Majorino alla vicesindaco Anna Scavuzzo che si è già ... msn.com

Domani (giovedì 22 gennaio) a Crema con Pierfrancesco Majorino. L'occasione del suo romanzo per parlare di salute mentale e altro. Ore 18 alla libreria Cremasca. - facebook.com facebook