Censura e controllori universitari tradimento del Pd | il DDL Delrio-Malpezzi-Casini criminalizza la critica a Israele

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che una proposta del genere venga dalla Lega di Salvini o da Gasparri non sorprende. Ma che arrivi da Delrio, Malpezzi, Casini, parlamentari che tanto più dovrebbero difendere le libertà costituzionali, bandiera e vanto della sinistra da sempre, è davvero sconcertante L'Italia sta assistendo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

censura e controllori universitari tradimento del pd il ddl delrio malpezzi casini criminalizza la critica a israele

© Ilgiornaleditalia.it - Censura e controllori universitari, tradimento del Pd: il DDL Delrio-Malpezzi-Casini criminalizza la critica a Israele

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Censura Controllori Universitari Tradimento