A Maiori, la commissione comunale referendaria ha deciso oggi di non ammettere il referendum abrogativo sul tunnel e sul depuratore, motivando la scelta con questioni legali, amministrative e di equilibrio di bilancio che, secondo i membri, prevalgono sulla consultazione popolare.

Commissione referendaria di Maiori dichiara non ammissibile il referendum su tunnel e depuratore: motivazioni legali, amministrative e di equilibrio di bilancio prevalgono sulla consultazione popolare. La commissione referendaria istituita presso il Comune di Maiori ha oggi dichiarato la non ammissibilità del referendum abrogativo per tunnel e depuratore. La pronuncia nelle prime ore del pomeriggio. Molteplici e articolate le motivazioni che hanno portato a questa dichiarazione. La richiesta di referendum è risultata tardiva rispetto alle procedure amministrative già espletate, in una fase in cui gli iter relativi alle due opere avevano già compiuto passaggi formali e sostanziali non più reversibili senza conseguenze rilevanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Maiori. La commissione comunale referendaria oggi ha dichiarato la non ammissibilità del referendum abrogativo per tunnel e depuratore

Il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana ha inviato una lettera aperta a Roberto Fico, presidente della Regione Campania, chiedendo maggiore trasparenza riguardo ai lavori del Tunnel Minori-Maiori, sito patrimonio UNESCO.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Costiera Amalfitana, perplessità del Comitato Etico Salute e Vivibilità, sulla decisione della Commissione Comunale di Maiori; Maiori, dichiarato inammissibile il referendum su tunnel e depuratore; Maiori, stop al referendum abrogativo su tunnel e depuratore: dichiarata l'inammissibilità; Depuratore e tunnel a Maiori, Agostino Ingenito Ci vuole un commissario.

Maiori, referendum su tunnel e depuratore non ammissibile: la commissione ferma la consultazioneIeri pomeriggio, 12 febbraio, la commissione referendaria istituita presso il Comune di Maiori ha dichiarato la non ammissibilità del referendum abrogativo per tunnel e depuratore. Tra le motivazioni ... ilvescovado.it

Maiori, dichiarato inammissibile il referendum su tunnel e depuratoreLa commissione blocca la consultazione: iter amministrativi ormai irreversibili e rischio di dissesto finanziario per l'Ente. Il sindaco Capone: «Un punto di chiarezza» ... salernotoday.it

Costiera Amalfitana, perplessità del Comitato Etico Salute e Vivibilità, sulla decisione della Commissione Comunale di Maiori Agostino Ingenito, Coordinatore del Comitato Etico Salute e Vivibilità, esprime forte preoccupazione in merito alla recente bocciatura - facebook.com facebook