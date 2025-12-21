Referendum abrogativo delle mega aziende sanitarie locali la proposta del Comitato Salute per Tutti

Arezzo, 21 dicembre 2025 – Il Comitato Salute per Tutti, costituitosi in Arezzo il 15 febbraio 2025, nella giornata di giovedì 18 dicembre u.s. ha depositato, presso gli Uffici di Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, il quesito referendario, le firme di 2984 elettori e la relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo delle mega aziende sanitarie locali. «Con la nostra proposta, condivisa con Marco Cannito, fondatore del movimento civico Città diversa di Livorno e sostenuta in particolare da associazioni come le ACLI di Arezzo, si richiede, in sostanza, il superamento delle tre aree vast e- Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est, previste dalla Legge regionale di organizzazione del servizio sanitario regionale e di conseguenza l'abrogazione delle tre aziende sanitarie raggruppate in queste aree ossia USL Toscana Centro, USL Toscana Sud Est, USL Toscana Nord Ovest.

