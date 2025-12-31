Tunnel Minori-Maiori il Comitato scrive a Fico | Serve trasparenza su un' opera in sito Unesco

Il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana ha inviato una lettera aperta a Roberto Fico, presidente della Regione Campania, chiedendo maggiore trasparenza riguardo ai lavori del Tunnel Minori-Maiori, sito patrimonio UNESCO. La missiva, inviata via PEC, coinvolge anche tutte le istituzioni e gli enti interessati, evidenziando l’importanza di un’informazione chiara e condivisa su un’opera di rilevante valore ambientale e culturale.

Il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana ha trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Campania Roberto Fico, e per conoscenza a tutte le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni istituzionali competenti e coinvolte a.

Una petizione contro la galleria Maiori-Minori, si firma oggi e domani - Viaggia via internet ma anche per le strade la petizione promossa per dire no alla galleria che dovrebbe unire Minori a Maiori. ilmattino.it

Grave lutto colpisce il paese, slitta la protesta contro il tunnel Maiori-Minori - Rinviata, causa lutto, a venerdì 10 maggio alle ore 19, la manifestazione pubblica per dire "no" alla galleria Minori - ilmattino.it

