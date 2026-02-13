Magione, nuovi giardini pubblici per Soccorso MAGIONE - La frazione di Soccorso ha appena visto completare i lavori di riqualificazione del comparto retrostante la chiesa parrocchiale, che include un nuovo ponte, camminamenti in cemento architettonico e un’area verde interamente rinnovata, grazie a un intervento che mira a migliorare gli spazi pubblici e a rendere più vivibile il quartiere.

MAGIONE - Un nuovo ponte, camminamenti in cemento architettonico e un’area verde completamente riqualificata: la frazione di Soccorso cambia volto con la conclusione dei lavori nel comparto retrostante la chiesa parrocchiale. L’intervento ha permesso di ricucire il tessuto urbano locale, creando una connessione diretta e sicura tra il nucleo storico del borgo e il quartiere residenziale di recente espansione. Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di 140 mila euro, finanziato attraverso una combinazione di oneri da compensazione urbanistica e fondi diretti del bilancio comunale. Oltre alla creazione dei percorsi pedonali, il cantiere ha riguardato la messa in sicurezza e la valorizzazione del canale, restituendo decoro a uno degli snodi centrali della frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magione, nuovi giardini pubblici per Soccorso

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Magione, nuovi giardini pubblici per Soccorso; Magione, nuovi giardini pubblici per Soccorso: lavori conclusi; Magione: una nuova area giardini pubblici per Soccorso; Una nuova area giardini pubblici per Soccorso. Investimento da 140.000 euro.

Nuovi alberi ai giardini: Ma sono velenosiPreoccupazione a La Querce per la piantumazione di nuovi alberi nei giardini pubblici fra via Bresci e via XXX Novembre... Preoccupazione a La Querce per la piantumazione di nuovi alberi nei giardini ... lanazione.it

A Magione abbiamo inaugurato la nuova Casa della Comunità, un centro fondamentale della sanità territoriale del Trasimeno, realizzato con fondi PNRR. Qui si viene per qualsiasi bisogno e si esce con la presa in carico. Questa Casa di Comunità è quasi un - facebook.com facebook