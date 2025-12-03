Taranto allerta meteo | chiusura scuole parchi e giardini pubblici il 4 dicembre

Vista l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, il sindaco di Taranto, con propria ordinanza, ha disposto, per il giorno 4 dicembre 2025, il blocco delle attività didattiche di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

taranto allerta meteo chiusuraAllerta meteo a Taranto: scuole chiuse giovedì 4 dicembre - L’ordinanza del sindaco Bitetti prevede misure precauzionali per scuole, aree verdi e cimiteri per garantire la sicurezza dei cittadini. Da trmtv.it

taranto allerta meteo chiusuraTaranto, allerta meteo: chiusura scuole, parchi e giardini pubblici il 4 dicembre - Vista l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, il sindaco di Taranto, con propria ordinanza, ha disposto, per il giorno 4 dicembre 2025, ... Riporta msn.com

taranto allerta meteo chiusuraScuole chiuse domani 4 dicembre, dalla Puglia alla Calabria: ecco i comuni coinvolti - Per questo motivo in alcuni comuni domani, giovedì 4 dicembre, le scuole resteranno chiuse. Segnala ilmessaggero.it

taranto allerta meteo chiusuraAllerta arancione in Puglia, domani scuole chiuse a Taranto - La protezione civile ha diramato un messaggio di allerta arancione su tutta la Puglia dalla mezzanotte del 4 dicembre e per le successive 20 ore per rischio idrogeologico e per temporali. Come scrive ansa.it

taranto allerta meteo chiusuraScuole chiuse per allerta meteo: l’elenco dei comuni in provincia di Cosenza - La decisione del primo cittadino Pino Capalbo arriva dopo il messaggio di allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile della Calabria sulle indicazioni fonirte dall’Arpacal ... Come scrive cosenzachannel.it

taranto allerta meteo chiusuraMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 4 dicembre: le regioni a rischio - Per domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in ... Segnala fanpage.it

