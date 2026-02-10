Giorno del Ricordo | la commemorazione in via Martiri delle Foibe

Il 10 febbraio, Parma ha preso parte alle cerimonie per il Giorno del Ricordo. Le strade si sono riempite di cittadini, che hanno ricordato le vittime delle foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. La commemorazione si è svolta in modo semplice e diretto, con momenti di riflessione e rispetto. Nessun discorso troppo lungo, solo il ricordo di chi ha sofferto per le violenze e le fughe forzate. La città ha voluto essere vicina a chi ha vissuto quelle tragedie, anche attraverso una partecipazione

Il 10 febbraio 2026, Parma ha commemorato il Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe e all'esodo degli istriani, fiumani e dalmati. La cerimonia, svoltasi in via Martiri delle Foibe, ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti delle istituzioni civili e militari, ribadendo l'importanza di preservare la memoria storica di una pagina dolorosa del secondo dopoguerra italiano. L'evento ha sottolineato la necessità di onorare le vittime e di riflettere sulle complesse dinamiche che hanno caratterizzato il confine orientale. La commemorazione in via Martiri delle Foibe a Parma si è tenuta questa mattina, in un contesto meteorologico nuvoloso o molto nuvoloso, con temperature intorno ai 9 gradi Celsius e venti da est a 1.

