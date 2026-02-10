Giorno del ricordo tra le polemiche Assoarma | Commemorazione vittime foibe tra le più fredde

Questa mattina, a Trieste, si è svolta la cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo. La commemorazione delle vittime delle foibe si è tenuta in piazza Martiri di Trieste, ma è stata accompagnata da polemiche e critiche. Assoarma ha definito la giornata tra le più fredde, evidenziando il clima teso che si respira in questa ricorrenza. La cerimonia si è svolta alle dieci, con poche persone presenti e un’atmosfera molto diversa da altre edizioni.

In occasione della ricorrenza del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata, questa mattina, martedì 10 febbraio, si è svolta in piazza Martiri di Trieste, alle 10, la cerimonia commemorativa. La sindaca Maria Aida Episcopo e il.

