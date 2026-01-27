Mafia pizzo e slot tra Carini e Terrasini finiscono a processo in 36 | c' è pure il sindaco Giosuè Maniaci

Un processo coinvolge 36 persone, tra cui il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, e altri accusati di mafia, pizzo e slot machine. L'inchiesta, nata da un maxiblitz dei carabinieri che nel 2022 ha portato all'arresto di 180 persone, si concentra su presunte attività illecite nella zona tra Carini e Terrasini. La vicenda evidenzia la complessità delle indagini e gli aspetti giudiziari ancora in corso.

