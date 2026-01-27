Mafia pizzo e slot tra Carini e Terrasini finiscono a processo in 36 | c' è pure il sindaco Giosuè Maniaci
Un processo coinvolge 36 persone, tra cui il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, e altri accusati di mafia, pizzo e slot machine. L'inchiesta, nata da un maxiblitz dei carabinieri che nel 2022 ha portato all'arresto di 180 persone, si concentra su presunte attività illecite nella zona tra Carini e Terrasini. La vicenda evidenzia la complessità delle indagini e gli aspetti giudiziari ancora in corso.
Erano stati tutti coinvolti nel maxiblitz con 180 arresti messo a segno dai carabinieri l'11 febbraio dell'anno scorso e adesso in 36 - compreso il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, eletto con Fratelli d'Italia - finiscono a processo: in 26 con l'abbreviato mentre gli altri 10 hanno optato.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Carini Terrasini
Pizzo e slot, 13 esponenti del 'gruppo misto' dei Casalesi davanti al giudice
Mafia, pizzo e pestaggi: condannati i vertici della famiglia mafiosa di corso Calatafimi
Ultime notizie su Carini Terrasini
Spiegare la mafia ai turisti stranieriDi fronte alla scalinata del teatro Massimo di Palermo, dove nel Padrino – parte III sparano al boss Michael Corleone, Linda Vetrano mette subito le cose in chiaro. «Non dirò che è un brutto film, ma ... ilpost.it
Il pizzo oggi? Pagare poco per far pagare tuttiRattrista rendersi conto e dovere affermare che ancora oggi il pizzo è un fenomeno presente in maniera dilagante su tutto il territorio palermitano e non solo. Rattrista ancora di più se pensiamo che ... vita.it
Giosuè Maniaci - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.