i luoghi della madonna del conforto la passeggiata con il csi

Sabato 7 febbraio, alle 15, il Csi di Arezzo organizza una passeggiata culturale dedicata ai luoghi della Madonna del Conforto in città. L’evento, promosso con Il Cammino della Traslazione Asd, fa parte delle iniziative della Novena che si concluderà con la festa il 15 febbraio. Un modo per scoprire e riscoprire i punti significativi legati alla devozione locale.

Per sabato 7 febbraio, dalle 15, il Csi di Arezzo con Il Cammino della Traslazione Asd presentano la passeggiata culturale dedicata a “ I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo ” nell’ambito della Novena che culminerà con la festa del 15 febbraio. "L’iniziativa è organizzata per il terzo anno consecutivo - dicono i promotori – e offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva alla scoperta dei luoghi di devozione alla Madonna del Conforto, figura centrale e identitaria della spiritualità aretina. La passeggiata sarà un’opportunità per conoscere meglio la storia e la tradizione locale in un contesto di fede e comunità e di visitare luoghi non sempre conosciuti, raccontati da chi li vive nel senso più autentico e profondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sabato 7 febbraio, alle 15, i fedeli e gli appassionati di sport si ritroveranno al Centro Sportivo Italiano di Arezzo per una passeggiata ai luoghi della Madonna del Conforto.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà nuovamente a Arezzo per partecipare alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio.

