Coez torna con il nuovo tour | live il 12 settembre a Palermo per Dream Pop Fest

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti e diverse date sold out, Coez annuncia il nuovo tour Coez live 2026 - from the rooftop - prodotto e organizzato da Vivo Concerti - che porterà il cantautore romano ad esibirsi nelle location più suggestive in tutta Italia. Palermotoday.it

Coez torna con il nuovo tour: live il 12 settembre a Palermo - PALERMO – Dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70mila biglietti venduti e diverse date sold out, Coez annuncia il nuovo tour Coez Live 2026 – From The Rooftop – prodotto e organizzato da ... livesicilia.it

coez torna nuovo tourCoez annuncia un tour per la prossima estate - I biglietti sono disponibili a partire da sabato 13 dicembre alle ore 12:00 su vivoconcerti. rockol.it

Immagine generica

Coez - Qualcosa di grande (Video ufficiale)

Video Coez - Qualcosa di grande (Video ufficiale)