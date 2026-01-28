Frah Quintale annuncia le prime date del suo tour estivo 2026. Il cantante ha confermato le date dei concerti nei principali festival italiani, dando il via alla stagione musicale dell’estate prossima. I fan potranno ascoltare dal vivo i brani più amati dell’artista, che si prepara a salire sui palchi di diverse città.

Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26 che lo vedrà impegnato nei maggiori festival. Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26 che lo vedrà impegnato nei maggiori festival italiani. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 30 gennaio su livenation.it e comcerto.it. Gli appuntamenti estivi faranno seguito a Palazzetti ’26, la tournée in programma ad aprile. Cinque nuove date – prodotte da Live Nation – vedranno Frah Quintale protagonista il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 19 luglio al Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania e il 25 luglio al Locus Festival di Bari. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

